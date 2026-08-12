Минивест Подмосковья: 72 индустриальных парка находятся в Московской области

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева сообщила, что на территории Подмосковья расположено 72 индустриальных парка из 240, работающих в России.

По словам Екатерины Зиновьевой, ежегодно индустриальные парки Московской области привлекают около 100 новых резидентов. Еще пять государственных индустриальных парков сейчас находятся в процессе создания, первые запуски запланированы на 2026 год.

Индустриальные парки создаются по принципу «все включено»: их оснащают необходимой транспортной, инженерной и строительной инфраструктурой, а также объектами для отдыха и бытовых нужд сотрудников. Для небольших предприятий строят объекты в формате «лайт индастриал».

Подобрать площадку для реализации инвестиционного проекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map.