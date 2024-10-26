Почти полмиллиона авто проехали по обходу подмосковных поселков Октябрьский и Островцы

В Подмосковье 16 октября запустили два участка дороги в обход поселков Октябрьский, Островцы, Непецино и сел Ульянино и Никитское. За девять дней по ним проехало более 760 тысяч автомобилей.

Дорога Ульянино — Непецино проходит за пределами деревни Старниково, сел Ульянино и Никитское, а также поселка Непецино в Коломне. За прошедшее с открытия время по участку проехало 270 тысяч автомобилей. Обход позволит разгрузить прилегающие к трассе М-5 улицы.

В тот же день запустили движение по участку трассы М-5 «Урал» в обход Октябрьского и Островцов. Его длина — 11 километров, это восемь высокоскоростных полос, столько же путепроводов и мостов. С момента открытия по трассе проехало 495 тысяч автомобилей.

В декабре планируется завершить развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду. Кроме того, будет открыто движение на первых участках Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.