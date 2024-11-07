Почти ослепшему 85-летнему пациенту вернули зрение в больнице Долгопрудного

Мужчина 85 лет поступил в Долгопрудненскую больницу с жалобами на сильное ухудшение зрения. Одним глазом он едва видел пальцы на руке, а другим различал только самые крупные буквы в офтальмологической таблице. Диагностика выявила у пациента сложную катаракту обоих глаз.

Катаракта развивалась у мужчины несколько лет, но за помощью он не обращался. Врачи решили провести операцию, которую разбили на два этапа.

Сначала пациенту провели микрохирургическую операцию на одном глазе. Сутки после этого его наблюдали, потом выписали домой для восстановления. Через неделю мужчину повторно госпитализировали и выполнили вторую микрохирургическую операцию на другом глазе. Оба этапа прошли успешно.

«В результате поврежденные хрусталики глаз заменили на импланты, которые позволили восстановить зрение мужчины до 70%. С учетом сопутствующих патологий пациента это максимально возможный уровень остроты зрения. Также восстановилось бинокулярное зрение. Теперь мужчина может оценить расстояние до предметов, чего почти не было до операции. Исчезли проблемы с ориентацией в пространстве», — рассказала хирург-офтальмолог Ирина Ильинская.

Сейчас пенсионер находится дома, он может сам себя обслуживать и жить нормальной жизнью без помощи окружающих.

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