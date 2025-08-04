Почти 10 тысяч ям устранили на дорогах Люберец с начала года

Приводить в порядок дороги продолжают в Люберцах. Подрядчики уже устранили около 10 тысяч выбоин с января.

Часть ремонта проводили струйно-инъекционным методом. Специалисты создавали новый поверхностный слой путем инъекции асфальтной эмульсии под давлением в подготовленную дорожную яму или трещину. Также в места повреждений засыпали щебень.

«С начала года на автомобильных дорогах городского округа Люберцы было устранено более 6,6 тысячи ям, на региональной сети ликвидировано более трех тысяч выбоин», — добавил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Иван Игнатов.

Сотрудники службы инспекции дорог муниципалитета проверяют состояние покрытия дорог в округе каждый день. Они выявляют дефекты и формируют графики их устранения.