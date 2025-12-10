Почти 900 вылетов совершила санавиация Подмосковья с начала года

Санитарная авиация Подмосковья совершила почти 900 вылетов с начала года. Это на 157 больше, чем за такой же период прошлого года. Вертолеты используют для оказания помощи пострадавшим в ДТП, а также в ходе чрезвычайных ситуаций и для межбольничной эвакуации пациентов.

Как рассказали в региональном Минздраве, санавиация позволяет оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на удаленность учреждения и пробки на дорогах.

«Вертолеты используются для оказания медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в срочном лечении — и взрослым, и детям. В арсенале у санитарной авиации Подмосковья три вертолета, один из которых применяется для транспортировки маленьких пациентов в Детский центр Рошаля», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В состав авиамедицинских бригад входят анестезиологи-реанималоги и фельдшеры территориального центра медицины катастроф.