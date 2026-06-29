Почти 90 выпускников лицея в Воскресенске получили аттестаты

В лицее имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. прошло торжественное вручение аттестатов. Глава округа Алексей Малкин поздравил выпускников одиннадцатых классов с окончанием школы.

Учебное заведение по праву считается флагманом образования в округе, лидером федеральных и региональных проектов. Итоги 2026 года впечатляют: 18 медалистов первой степени, 13 медалистов второй степени. Также 14 выпускников набрали более 250 баллов на экзаменах.

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников — 36 побед и 159 призовых мест. На заключительном этапе — три победителя и 14 призеров, что позволило лицею занять третье место в Московской области.

Алексей Малкин обратился к выпускникам с напутственными словами. Он подчеркнул, что ребята получили не просто аттестаты, а путевку в большую жизнь. Глава пожелал им смело идти к своим целям, не бояться трудностей и всегда верить в себя.

«Помните: вы — выпускники школы имени Героя, а значит — способны на многое», — добавил глава муниципалитета.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов за профессионализм и преданность делу, а также родителей за поддержку и веру в своих детей.