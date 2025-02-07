Почти 90 человек приняли участие в донорской акции в Домодедове

На первой в 2025 году акции был организован сбор крови для детей с онкологическими заболеваниями. Удалось собрать почти 40 литров, что стало одним из самых больших показателей за последнее время.

Донорские дни в Домодедове организуются регулярно. В этот раз на призыв откликнулись 88 человек, многие из которых — не новички. Например, главный редактор местной газеты «Призыв» Анна Буглаева сдавала кровь уже в 25-й раз.

«Наука до сих пор не нашла ни одной искусственной замены настоящей человеческой крови, поэтому для многих это единственный шанс остаться в живых», — подчеркнула Анна Буглаева.