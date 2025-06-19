Почти 9 тысяч операций провели в стационарах кратковременного пребывания в Подмосковье

Стационары кратковременного пребывания начали действовать в больницах Подмосковья в марте. С начала работы там провели уже свыше 8,7 тысяч операций.

Сейчас в Московской области на базе Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больниц действуют 17 таких стационаров.

«Медицинскую помощь в них оказывают как взрослому, так и детскому населению по различным профилям. На данный момент самыми востребованными являются гинекологический, офтальмологический и хирургический», — пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

После операции за самочувствием пациента, который остается в палате, следят специалисты. Если состояние человека стабильно, то его выписывают в тот же день.