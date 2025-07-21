Почти 9 тысяч обращений поступило в систему-112 в Одинцове с 14 по 20 июля

За период с 14 июля по 20 июля в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 8,5 тысячи обращений. Большая часть из них касалась вызовов скорой медицинской помощи.

Также в полицию и жители Одинцовского округа обращались 1436 раз. По линии пожарной охраны зафиксировано 183 вызова, а в газовую службу поступило 291 вызов.

Прогулки на природе — это радость, свежий воздух и новые впечатления. Но лес таит немало опасностей: от ядовитых растений до встреч с дикими животными. Также в лесу можно и заблудиться, поэтому детям необходимо ходить в сопровождении взрослых. Поэтому очень важно заранее обсудить с ребенком правила безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо напомнить, что обращаться нужно в службу спасения по номеру «112», а также через мобильное приложение «112 Московская область».