Почти 9 тысяч обращений поступило в систему 112 Одинцова с начала июня

За период со 2 по 8 июня в систему 112 Одинцовского городского округа поступило свыше 8600 обращений от граждан. Большая часть из них касалась вызовов скорой медицинской помощи.
Жители обращались в полицию через службу-112 почти полторы тысячи раз. По линии пожарной охраны зафиксировали 170 вызовов, а в газовую службу поступило 214 вызовов. Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы попросили родителей рассказать детям, как звонить в систему 112. В первую очередь необходимо объяснить, что делать это нужно только в чрезвычайных ситуациях, например, при пожаре, травме, нападении или если кто-то находится в опасности.
Сотрудники службы Одинцовского городского округа призывают оперативно обращаться по номеру «112» или с помощью мобильного приложения «112 Московская область» в случае чрезвычайных ситуаций.
Праздник ко Дню России пройдет в Свердловском парке в Лосино-Петровском
Нефть разлилась по Енисею на 30 км после аварии 8 июня
В России откроют военное училище для беспилотных войск
Еще 4 тысячи неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье
Глава Лосино-Петровского провел выездной прием для медицинских работников
Фестиваль «Праздник одуванчиков» прошел в Можайске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте