Почти 9 тысяч обращений поступило в систему 112 Одинцова с начала июня

За период со 2 по 8 июня в систему 112 Одинцовского городского округа поступило свыше 8600 обращений от граждан. Большая часть из них касалась вызовов скорой медицинской помощи.

Жители обращались в полицию через службу-112 почти полторы тысячи раз. По линии пожарной охраны зафиксировали 170 вызовов, а в газовую службу поступило 214 вызовов.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы попросили родителей рассказать детям, как звонить в систему 112. В первую очередь необходимо объяснить, что делать это нужно только в чрезвычайных ситуациях, например, при пожаре, травме, нападении или если кто-то находится в опасности.

Сотрудники службы Одинцовского городского округа призывают оперативно обращаться по номеру «112» или с помощью мобильного приложения «112 Московская область» в случае чрезвычайных ситуаций.