Почти 9 тысяч обращений поступило в Систему-112 Одинцова с 16 по 22 июня

Большая часть обращений в систему Одинцовского городского округа касалась вызовов скорой медицинской помощи. В полицию и другие службы жители обращались 1341 раз. По линии пожарной охраны зафиксировано 112 вызовов, в газовую службу поступило 294 вызовов.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили жителям муниципалитета, как обеспечить безопасность детей на каникулах. Чтобы сохранить у ребят хорошие воспоминания о летнем отдыхе, всегда помните: не оставляйте их дома без присмотра.Обязательно проведите беседу с детьми и расскажите основные действия в случае пожара. На видном месте разместите табличку с адресом и номерами телефонов экстренных служб.

Если вы или ваши близкие попали в беду, не ждите, обращайтесь в службу спасения по номеру «112» или с помощью мобильного приложения "112 Московская область".