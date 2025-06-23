Почти 9 тысяч обращений поступило в Систему-112 Одинцова с 16 по 22 июня

Большая часть обращений в систему Одинцовского городского округа касалась вызовов скорой медицинской помощи. В полицию и другие службы жители обращались 1341 раз. По линии пожарной охраны зафиксировано 112 вызовов, в газовую службу поступило 294 вызовов.
Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили жителям муниципалитета, как обеспечить безопасность детей на каникулах. Чтобы сохранить у ребят хорошие воспоминания о летнем отдыхе, всегда помните: не оставляйте их дома без присмотра.Обязательно проведите беседу с детьми и расскажите основные действия в случае пожара. На видном месте разместите табличку с адресом и номерами телефонов экстренных служб.
Если вы или ваши близкие попали в беду, не ждите, обращайтесь в службу спасения по номеру «112» или с помощью мобильного приложения "112 Московская область".
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