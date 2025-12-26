Почти 9 тысяч детей Подмосковья посетили новогоднее ледовое шоу Татьяны Навки

Новогоднее шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» провели в ледовом дворце «Витязь» в Подольске 24 и 25 декабря. Его посетили почти девять тысяч ребят.

Ледовые шоу провели в рамках губернаторской елки для ребят из семей участников СВО, сирот, инвалидов и малоимущих. Для них выступили известные спортсмены и фигуристы, призеры и чемпионы международных соревнований.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, всего в рамках губернаторской елки за два дня прошло восемь мероприятий, которые посетили почти 40 тысяч детей со всего Подмосковья. Каждое шоу сопровождалось яркими номерами и волшебной атмосферой праздника. Специально для зрителей подготовили уникальные декорации и световые эффекты.