Почти 9 млн работников Москвы и Подмосковья оформили электронные трудовые книжки

С начала года свыше 880 тысяч жителей Москвы и Московской области перешли на электронные трудовые книжки. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Цифровой формат документа позволяет быстрее получать информацию о трудовой деятельности, а также упрощает оформление государственных услуг.

Электронная трудовая книжка представляет собой цифровую версию традиционного бумажного документа. Сведения о работнике хранятся в информационной системе Социального фонда, благодаря чему получить к ним доступ можно в любое удобное время через личный кабинет на портале госуслуг. Это позволяет самостоятельно проверить актуальность и правильность внесенных данных.

Переход на электронный формат значительно упрощает процесс трудоустройства, так как работодатель получает необходимую информацию напрямую из государственной информационной системы.

Кроме того, цифровой документ надежно защищен от утраты, повреждения и подделки, а автоматизированный учет сведений помогает ускорить назначение пенсий и социальных выплат, одновременно снижая вероятность ошибок при расчете трудового стажа.