Почти 9 километров теплосетей заменят в Люберцах до начала сезона

Работы по замене тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения продолжаются в округе. До начала осенне-зимнего периода специалисты обновят коммуникации, чтобы повысить качество теплоснабжения у 11 тысяч жителей.

Самый большой объем работ выполняется в Дзержинском. В рамках государственной программы при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева здесь заменят 5,5 километров сетей — как магистральных, так и отходящих от них веток.

Также работы по капитальному ремонту ведутся по программе модернизации предприятия «Люберецкая теплосеть». Специалисты заменят 12 участков общей протяженностью 3440 метров.

Директор «Люберецкой теплосети» Эдуард Болотный отметил, что компания каждый год наращивает объемы модернизации объектов теплоснабжения в соответствии с задачами президентского проекта «Инфраструктура для жизни».

«На улице Лорха в поселке Красково участок протяженностью более 300 метров был в числе проблемных. Мы синхронизировались с „Люберецким Водоканалом“ — коллеги меняют сети холодного водоснабжения. Это позволит полностью снять вопрос с качеством воды у жителей», — добавил он.

Все работы по замене сетей теплоснабжения в Люберцах ведутся по графику и будут завершены до конца августа. После этого подрядчики приступят к восстановлению благоустройства территорий.