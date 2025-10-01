Почти 850 участников «Активного долголетия» освоили телемедицину в Подмосковье

В Московской области активно развивается телемедицина — дистанционная консультация со специалистами. Для участников клуба «Активное долголетие» организовали занятия, в рамках которых им рассказывают, как правильно оформить запись.

Телемедицина удобна тем, что позволяет не тратить время и силы на посещение медицинского учреждения. Дистанционная консультация дает возможность обсудить итоги диспансеризации или результаты анализов, продлить электронный рецепт на льготное лекарство и скорректировать лечение.

«Пожилым людям может быть сложно самостоятельно освоить приложение или разобраться в возможностях телемедицины, поэтому в клубах „Активное долголетие“ организованы обучуающие курсы. В настоящий момент занятия прошли 840 человек в 42 округах Подмосковья», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Занятия проводят представители регионального Министерства здравоохранения совместно с представителями Министерства социального развития. Они подробно объясняют участникам клуба «Активное долголетие», как пользоваться сервисом, и отвечают на дополнительные вопросы.

Запись на телемедицинскую консультацию доступна через региональный портал государственных услуг в разделе «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону 122 или на приеме у лечащего врача.