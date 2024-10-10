Около 800 вопросов помогли решить бойцам СВО центры поддержки в Люберцах

Сотрудники филиала государственного фонда «Защитники Отечества», Центра поддержки участников спецоперации и их семей, Комитета семей воинов Отечества отработали 800 обращений с начала 2024 года. Бойцы СВО отметили профессиональную работу люберецких центров.

Глава городского округа Владимир Волков рассказал, что участники спецоперации и их близкие обращались в организации с вопросами психологической поддержки, выплат военным, получения удостоверения ветерана боевых действий, переподготовки демобилизованных, адаптации жилых помещений и поиска пропавших без вести.

«Благодарю специалистов, что ни одно из обращений не остается без внимания. Наши бойцы чувствуют заботу и поддержку», — заявил руководитель муниципалитета.

Владимир Волков напомнил, что все три организации помощи бойцам СВО расположены в Люберцах по одному адресу — на Октябрьском проспекте, дом 120, корпус 3. Для оперативного реагирования на обращения функционирует горячая линия по номеру телефона 8(909)640-50-50.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».