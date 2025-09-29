Почти 800 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

В Подмосковье проводят кампанию по вакцинации детей и взрослых от гриппа. Прививка остается самым надежным способом защиты от заболевания.

Вакцинация доступна как в поликлиниках, детских садах и школах, так и в мобильных комплексах. Во время процедуры медики используют безопасные отечественные вакцины, отвечающие современным стандартам.

«Грипп коварен осложнениями, к которым может привести. В группе риска — дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, прививку в Подмосковье сделали уже почти 800 тысяч человек.

Перед началом процедуры врач осматривает пациента и убеждается, что у него нет противопоказаний.

Запись к специалисту доступна на сайте государственных услуг, по телефону 122 или при помощи бота в Telegram.