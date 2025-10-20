Почти 800 тысяч детей привили от гриппа в Подмосковье

Жителей Подмосковья продолжают вакцинировать от гриппа. Сделать прививку могут люди всех возрастов.

Детям процедура доступна не только в поликлиниках, но также в садах и школах.

«Важно помнить, что болезнь может привести к опасным для жизни осложнениям, поэтому важно пройти вакцинацию. Это самый надежный способ защититься от болезни. В Подмосковье прививку от гриппа сделали почти 800 тысяч детей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой врач удостоверится, что у юного пациента нет противопоказаний.

Записаться на прием к специалисту можно на сайте государственных услуг Подмосковья, а также по номеру 122 или при помощи бота в Telegram.