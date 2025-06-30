Почти 800 метров теплосети обновят в люберецком поселке Калинина к сентябрю

Сейчас на участке трудятся 12 специалистов, для реконструкции трубопровода задействовали пять машин спецтехники. До сентября подрядчики заменят трубопровод диаметром 530 миллиметров от котельной до центрального теплового пункта АО «Люберецкая теплосеть» домов № 1, № 5, № 8, № 10, № 12, № 42 и № 46.

«По тепломагистрали подают тепло в 79 многоквартирных домов, где проживают свыше 10 тысяч человек, а также в четыре объекта социальной сферы. Уже проложили 315 метров новой теплосети. Завершить все работы планируем к 1 сентября», — рассказала заместитель главы городского округа Алена Ильницкая.

Реконструкцию тепловой сети проводят по госпрограмме Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы. До конца текущего года в округе возведут две современные блочно-модульные котельные: в городе Люберцы и в поселке Марусино. Также планируют капитально отремонтировать котельную по улице Воинов-Интернационалистов. Все работы завершат до начала нового отопительного сезона.

Отметим, что в поселке Октябрьский начали проектировать котельную по улице Ленина, после там проведут капитальный ремонт. Объект сдадут в эксплуатацию не позднее 1 сентября 2026 года.