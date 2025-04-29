Почти 800 метров теплосетей заменят в поселке Калинина под Люберцами к сентябрю

В поселке Калинина городского округа Люберцы начался капитальный ремонт участка теплосети длиной почти 800 метров. В рамках работ специалисты заменят трубопровод диаметром 530 миллиметров от котельной до центра тепловой подготовки.

Глава муниципалитета Владимир Волков сообщил, что более 10 тысяч жителей поселка скоро почувствуют улучшение качества теплоснабжения благодаря реализации губернаторской программы. Ремонт ведется без отключения отопления — уже проложено около 130 метров новой трубы. Завершить все работы планируется к 1 сентября.

Кроме того, Владимир Волков рассказал о масштабных планах на ближайшие годы. В 2025–2026 годах при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе проведут комплекс мероприятий по модернизации теплоснабжения. В частности, запланирован капитальный ремонт котельной на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах, строительство трех новых блочно-модульных котельных в Люберцах, Марусино и Октябрьском, а также капремонт действующей котельной на улице Ленина в Октябрьском.