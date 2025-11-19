Почти 80% жителей вакцинировали от гриппа в Подольске

В Подольске привили от гриппа почти 135 тысяч взрослых жителей, что составляет 78% от плана в текущем году. До конца ноября жители округа могут бесплатно вакцинироваться в прививочных кабинетах поликлинических подразделений Подольской областной клинической больницы по девяти адресам.

Взрослое население прививают вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М». Медики проверяют состояние здоровья и делают прививки в медучреждениях на улицах Кирова, 27; Батырева, 7; Литейной, 40; ул. Бородинской, 22; Ленинградской, 9; бульваре 65-летия Победы, 10, а также в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября, 21; Больничном проезде, 1 и в микрорайоне Львовский на Больничном проезде, 4а.

Кабинеты работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 14:00.

Всего в округе планируют привить 171 тысячу взрослых жителей.