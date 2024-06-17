Почти 80 тысяч человек посетили фестиваль «Город танцует в парках» в Подмосковье
Очный этап второго фестиваля «Город танцует в парках» завершился в Подмосковье. Его посетили около 78 тысяч человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Участниками фестиваля стали 297 танцевальных команд из 55 округов Подмосковья. В минувшие выходные концерты прошли в Щелкове, Балашихе, Реутове, Долгопрудном, Истре и Солнечногорске.
В концертной программе также приняли участие участники телевизионных шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Фестиваль завершится в сентябре гала-концертом, на котором выступят финалисты из 33 округов. Помимо этого, жюри выберет лучший танцевальный коллектив Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».