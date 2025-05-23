Почти 80 школьников из Павловского Посада стали стипендиатами главы округа

Мероприятие прошло во Дворце культуры Павлово-Покровский. К примеру, награду получила преподаватель местной гимназии Надежда Филиппова. Ранее она стала призером всероссийского конкурса профмастерства работников сферы допобразования «Сердце отдаю детям».

«Дорогие ребята, поздравляю вас с достигнутыми успехами! Искренняя благодарность учителям и наставникам — ваши знания, профессионализм и поддержка сделали эти победы возможными. Спасибо родителям за любовь, веру в детей и поддержку на всем пути. Стипендиаты, вы — гордость Павлово-Посадского округа и наше будущее», — прокомментировал Денис Семенов.