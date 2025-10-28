Почти 80 общественных пространств благоустроили в Подмосковье за год

Заместитель председателя правительства — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин доложил о реализации проектов благоустройства в 2025 году. По его словам, в регионе преобразилось около 80 общественных пространств.

«В этом году на территории Московской области мы благоустраиваем 76 больших территории, включая 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 15 парков, 11 набережных, десять лесопарков, пять активных зон в парках и четыре стелы. Также мы обустраиваем 57 малых скверов по дотации», — уточнил он.

Так, в этом году в Лыткарине появился новый сквер возле усадьбы Чернышевых. Здесь обустроили современные зоны отдыха и установили бюст графа Никиты Зотова. В Хотькове обновили Центральную площадь, а в Егорьевске завершили благоустройство сквера «60-лет Победы».

В Лобне в 2025 году благоустроили парк защитников Москвы, сохранив мемориальную часть. На его территории появились новые дорожки, детская и спортивная площадки, а вдоль пруда — прогулочная зона и пирс с навесом. В Лосино-Петровском открыли обновленную набережную Суворовских прудов с парковкой, пляжем, амфитеатром, кафе и беседками.

В регионе активно готовятся к холодам — этой зимой откроют 45 катков с искусственным льдом, пять из которых будут новыми. На всех площадках создадут комфортные условия для отдыха: будут работать пункты проката, звучать музыка, зажжется праздничная иллюминация, а качество льда обеспечит специальная техника. Для посетителей предусмотрят теплые раздевалки и кафе с горячими напитками.

Хайкин добавил, что в 2026 году планируют благоустроить 77 крупных общественных пространств, включая 13 скверов, 21 площадь и пешеходную зону, 17 парков, девять лесопарков и девять набережных. Также появятся два веломаршрута, шесть стел воинской доблести и 56 небольших скверов по дотационной программе.