Почти 80 единиц пассажирского транспорта обновили в Люберцах с начала 2025 года

Улучшать качество общественного транспорта продолжают в Люберцах. Так, в этом году в округе обновили 79 единиц такой техники.

В округе проходит 136 маршрутов общественного транспорта. Это 42 муниципальных, 54 межмуниципальных и 40 смежных межрегиональных маршрутов. Все это — наземный транспорт.

«С начала 2025 года на предприятиях городского округа Люберцы обновлено 79 единиц пассажирского транспорта. Транспортное обслуживание населения на территории округа обеспечивают 10 транспортных компаний», — прокомментировал руководитель управления транспорта и организации дорожного движения администрации городского округа Люберцы Александр Бобылев.

Всего в Люберцах работает 831 единица транспорта. Транспортные средства малого класса составляют 544 единицы, а крупного класса — 250 единиц.