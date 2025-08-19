Почти 8 тысяч заявок на выплату к юбилею брака подали онлайн в Подмосковье

Жители Подмосковья могут получить единовременную выплату в честь юбилея семейной жизни. С начала года соответствующую заявку дистанционно оформили свыше 7,7 тысячи пар.

Право на выплату имеют супруги, проживающие в области и отметившие 50, 55, 60, 65, 70 и более лет брака.

Подать заявление могут как сами юбиляры, так и их доверенные лица в течение года после знаменательной даты. Примечательно, что последующие выплаты будут назначаться автоматически.

Для подачи заявки необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг и перейти в раздел «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка пожилых людей».

Желающие могут пройти процедуру оформления документов в мобильном приложении «Добродел».

Социальная инициатива позволяет парам, прожившим вместе десятилетия, получить дополнительную материальную поддержку от региона в честь их семейного юбилея.