Почти 8 тысяч обращений поступило в Систему-112 в Одинцове на прошлой неделе

За период с 29 сентября по 5 октября в Систему-112 Одинцовского городского округа поступило свыше 7200 обращений от граждан. Большая часть обращений касалась вызовов скорой медицинской помощи, а в полицию жители обращались 1228 раз.

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров, причины которых чаще всего — грубые нарушения правил пожарной безопасности, перегрузки электросети, а также обычная беспечность.

Чтобы в вашем доме было не только тепло, но и безопасно, сотрудники системы-112 напоминают о главных правилах: проверяйте исправность электрооборудования, избегайте перегрузки электросети: используйте качественные удлинители и розетки, а также не оставляйте обогреватели без присмотра.

Убедитесь, что они расположены вдали от легковоспламеняющихся предметов (шторы, мебель). Регулярно проверяйте состояние печей и дымоходов. Устраните трещины и зазоры, чтобы предотвратить утечку угарного газа.