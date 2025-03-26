Почти 700 школьников написали диагностическую работу по математике в Подмосковье

Семиклассники школ Московской области 25 марта написали региональную диагностическую работу по математике. Экзамен сдали 675 учеников.

Работа состояла из восьми заданий, которые позволили оценить уровень освоения программы школьниками из 32 школ-участниц проекта «Математические классы Подмосковья».

Экзамен провели при помощи государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». Выполненные упражнения до 31 марта проверят независимые эксперты.

Чтобы работа считалась выполненной, школьник должен набрать четыре балла из 12.