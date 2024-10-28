Почти 700 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 26 октября

В прошлую субботу жители Московской области могли бесплатно проверить свое здоровье в Центрах амбулаторной онкологической помощи. Такой возможностью воспользовались почти 700 человек.

В рамках акции жители смогли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию молочных желез и другие виды исследований.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк отметил, что выявленные на ранней стадии онкологические заболевания намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику.

В прошлую субботу бесплатный онкоскрининг прошли почти 700 человек. У 64 из них заподозрили патологии, и пациентов направили на дополнительное обследование.

Подробнее о работе онкологической службы в Подмосковье можно узнать на онкопортале Минздрава Московской области.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.