Почти 70 производственных объектов начали строить в Подмосковье в 2024 году

Резиденты и управляющие компании индустриальных парков Подмосковья начали строительство 68 новых производственных объектов с начала года. Предприятия получили все необходимые разрешения для строительства.

Как сообщила заместитель председателя правительства Московской области по инвестициям, промышленности и науке Екатерина Зиновьева, общий объем инвестиции в эти проекты достигает 32,4 миллиарда рублей.

«На новых производственных объектах планируется создать более 7,8 тысячи новых рабочих мест для жителей региона», — добавила Зиновьева.

В числе проектов, перешедших в фазу активного строительства объекта, создание современного производственно-складского комплекса компании ООО «БКИ» в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. На новом предприятии будет производиться оборудование и технологии для промышленных и бытовых систем очистки воды. План предусматривает две очереди строительства, причем первая очередь уже начата.

На территории Московской области существует 69 индустриальных парков. Интерес к размещению на этих площадках, обладающих готовой инженерной инфраструктурой и иногда даже готовыми промышленными объектами для аренды, очень высок. Заполняемость индустриальных парков уже превышает 87%.

В связи с этим планируется строительство новых государственных индустриальных парков в регионе. Некоторые проекты предполагают не только создание промышленных объектов, но и объектов для проживания и комфорта работников, а в некоторых случаях — даже учебных заведений для подготовки кадров для компаний-резидентов индустриального парка.

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