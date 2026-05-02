Почти 7 тысяч выпускников примут участие в итоговой аттестации в Люберцах в 2026 году

В 2026 году в городском округе Люберцы в государственной итоговой аттестации (ГИА) примут участие 6805 выпускников девятых и одиннадцатых классов. Об этом сообщила заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Виктория Бунтина отметила: «В конце мая завершается учебный год. Для выпускников 9 и 11 классов это период государственной итоговой аттестации. В 2026 году ГИА-9 пройдет с 1 июня по 6 июля, в ней примут участие 5125 человек. В проведении ГИА-9 будет работать 29 пунктов, из них 4 — на дому. ГИА-11 пройдет с 1 июня по 9 июля для 1680 человек. Для проведения ГИА-11 будут организованы 11 пунктов. При проведении ЕГЭ в пунктах будут задействованы 690 сотрудников, для ОГЭ — 1300».

Она добавила, что особенностью 2026 года станет участие Московской области в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования. Теперь девятиклассники могут выбрать один из двух вариантов сдачи ГИА. Для поступления в колледж достаточно сдать два обязательных экзамена — русский язык и математику, но такой вариант доступен только для специальностей из экспериментального перечня. Для поступления в 10 класс нужно сдать четыре экзамена: русский язык, математику и два предмета по выбору.

Для определенных категорий детей (инвалидов, лиц, отбывающих заключение в местах лишения свободы, и других категорий) вместо ОГЭ и ЕГЭ проводятся государственные выпускные экзамены (ГВЭ-9 и ГВЭ-11) соответственно.