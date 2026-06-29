Почти 7 тысяч школьников отметили выпускные в Люберцах

Торжественные выпускные вечера прошли для почти 1,7 тысячи одиннадцатиклассников и более пяти тысяч девятиклассников. В этом году по инициативе выпускников в Летнем парке в поселке Малаховка стартовала новая традиция — проведение выпускных балов на открытой площадке.

Праздничное событие стало значимым и запоминающимся для ребят и их родителей. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поздравил школьников, отметив, что знания — лучшая валюта XXI века, и пожелал поступить в те вузы, куда они планируют. Он также призвал ребят возвращаться в родные края после получения профессии и набора опыта.

Отличным подтверждением высокого уровня подготовки люберецких школьников стали результаты единого государственного экзамена: на сегодняшний день 23 школьника из муниципалитета получили максимальные 100 баллов.