Почти 7 тысяч незаконно размещенных грузовых контейнеров уберут в Люберцах

Площадки для хранения грузовых контейнеров продолжают приводить в порядок в Люберцах. Накануне специалисты выявили еще 22 участка, попадающих под критерии.
Работы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Они стартовали в апреле этого года.
«В ходе мониторинга специалисты выявили 22 земельных участка общей площадью 194 гектара, на которых размещается более 6,8 тысячи грузовых контейнеров. Значительная часть этой работы уже выполнена: с девяти участков собственники полностью вывезли свыше трех тысяч контейнеров», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
Проверки участков стартовали сегодня. Их проводит группа, в которую вошли представители МВД, «Минчистоты» и МЧС. О визитах заранее уведомили собственников и арендаторов земельных участков.
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