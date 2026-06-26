Почти 650 единиц медоборудования поступит в больницы Люберец в 2026 году

На ежегодном отчете перед жителями глава округа Владимир Волков сообщил о планируемых поставках. В больницы и поликлиники округа за предыдущие три года поступило более тысячи единиц оборудования.

Обновление медицинского оборудования ведется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и Народной программы «Единой России».

Среди нового оборудования, поступившего за последние три года, — хирургический микроскоп в стационаре Красково, магнитно-резонансный томограф в поликлинике на Назаровской, современные системы для новорожденных в стационаре Московского областного центра охраны материнства и детства.

Владимир Волков отметил, что особое внимание уделяется строительству и ремонту объектов здравоохранения. За три года открыли пять новых поликлиник в молодых жилых комплексах. В Октябрьском заработала самая большая поликлиника в округе на 500 посещений в смену и первый в Подмосковье Центр телемедицины.

В этом году начнут работу еще две поликлиники — на улице Юности и в Мирном. Продолжается капитальный ремонт детского стационара Московского областного центра охраны материнства и детства и двух корпусов Ухтомской больницы.

В 2025 году в медицинские учреждения трудоустроились 378 врачей, а с начала 2026 года — около 130 специалистов.