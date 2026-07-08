Почти 63 тысячи пар Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В Подмосковье к юбилеям совместной жизни предусмотрены выплаты. За пять лет их получили почти 63 тысяч пар.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, Подмосковье гордится семьями, сумевшими пронести любовь и верность через десятилетия. Для поддержки таких пар в регионе предусмотрено единовременное пособие к юбилеям совместной жизни. В 2026 году выплату уже получили 5,5 тысячи семейных пар, а за пять лет — почти 63 тысячи.

К 50‑летию совместной жизни выплачивают пять тысяч рублей, к 55‑летию — шесть тысяч, к 60‑летию — семь тысяч, к 65‑летию — восемь тысяч, а к 70‑летию и далее — девять тысяч рублей.

Один из супругов может обратиться за выплатой в течение года после наступления юбилейной даты — заявление подают через портал госуслуг. Если пособие уже предоставлялось ранее, данные о семье сохраняются в информационной системе: в дальнейшем выплаты начисляются автоматически.