Почти 6000 вызовов поступило в новогодние каникулы на номер 112 в Истре

В единую диспетчерскую службу Истры чаще всего звонили для вызова скорой помощи и полиции. Реже звонки осуществлялись в пожарную службу.

За 12 выходных дней единая диспетчерская служба приняла 5857 вызовов от жителей округа. Наибольшее число обращений — 2385 вызовов — поступило в службу скорой помощи. В полицию поступило 796 звонков, в пожарную службу — 102, в аварийную газовую службу — 444. Кроме того, было зафиксировано 95 вызовов в ГИБДД и 120 — в Центры безопасности дорожного движения.

Единая диспетчерская служба — 112 играет важную роль в обеспечении безопасности населения. Эта система объединяет все экстренные службы, что значительно упрощает доступ к помощи в случае необходимости. Благодаря оперативному реагированию удается своевременно оказывать поддержку людям и предотвращать возможные катастрофы.