Почти 600 дворников задействовали в уборке снега в Мытищах 24 февраля

Сильный снег начался в Мытищах утром 24 февраля. В этот день на улицы округа вышли 579 дворников. Они занялись расчисткой тротуаров, дворов и общественных пространств.

На вооружении специалистов 36 ручных роторов, а также 86 других технических средств.

Коммунальные службы усилились во всех округах Подмосковья. Только в расчистке дорог регионального значения задействовали около 550 спецмашин. Ситуация остается на контроле, при необходимости количество техники увеличат.

Водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться во время движения, держать безопасную дистанцию, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.