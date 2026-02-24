Около 550 спецмашин задействовали в уборке дорог в Подмосковье 24 февраля

Синоптики спрогнозировали сильный снег в Подмосковье 24 февраля. На дорогах возможна гололедица. В уборке и обработке улиц задействовали около 550 спецмашин.

По прогнозам в этот день ожидается ветер с порывами до 10 метров в секунду, а также осадки, местами сильные.

«В работах по уборке и обработке против скользкости региональных дорог Подмосковья сейчас задействовано около 550 единиц спецтехники Мосавтодора. При необходимости число техники будет увеличено. Специалисты продолжают мониторить ситуацию с проездом автобусов, в том числе на территории жилых комплексов региона, и проводят необходимые работы», —сказал глава министерства Марат Сибатулин.

Так, на Тенистом бульваре в Мытищах уже эвакуировали шесть неправильно припаркованных машин, которые затрудняли работу спецтехники. На станции в Люберцах расчистили территорию от снега.

В министерстве напомнили, что во время снегопада ухудшается видимость, поэтому важно минимизировать поездки на личном транспорте. За рулем следует быть предельно внимательными, держать дистанцию и не превышать скорость.