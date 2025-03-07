Почти 60 тысяч пациентов с диабетом прошли специальное обучение в Подмосковье

Пациенты с сахарным диабетом могут пройти специальное обучение в Подмосковье. На занятиях им рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов и коррекции доз инсулина. Обучение уже прошли почти 60 тысяч человек.

В школах сахарного диабета специалисты рассказывают о том, как проводить инъекции, правильно питаться и интерпретировать результаты измерения глюкозы в крови.

Как отметил заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Минздрава Максим Забелин, сейчас в регионе работают 122 таких учреждения. С начала года занятия там посетили около семи тысяч жителей.

«Важно понимать, что течение болезни зависит и от самого пациента. Обучение в школе сахарного диабета особенно важно для людей, впервые сталкивающихся с диагнозом, так как здесь они смогут получить необходимую поддержку и информацию», — сказал он.

Пройти обучение можно бесплатно. Для этого нужно обратиться к своему лечащему врачу.