Сегодня 13:35 Почти 60 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье с января Фото: Медиасток.рф
Жители Московской области сдали почти 60 тонн крови и ее компонентов с начала года. Об этом рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
«В этом году донорами стали свыше 50 тысяч человек, из них более 14 тысяч — впервые. Мы продолжаем развивать региональную службу крови. Нельзя не отметить, что большая часть доноров сдает кровь на безвозмездной основе», — сказала Болатаева.
Узнать больше о донорстве крови можно на портале «Доноры Подмосковья» — donormo.ru.
Почти
70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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