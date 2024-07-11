Почти 60 социальных объектов начали строить в Подмосковье с января

Фото: Пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Еще 58 социальных объектов начали строить в Подмосковье за полгода. Это школы, детские сады и поликлиники.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, с января в регионе начали строить 26 школ. Они появятся в 11 округах: Одинцове, Истре, Королеве, Котельниках, Красногорске, Люберцах и других муниципалитетах.

В области также возведут 14 детских садов, из которых четыре — в Мытищах и три — в Ленинском округе.

Стартовало строительство пяти поликлиник. Новые медучреждения запустят в Красногорске, Люберцах, Чехове, Богородском и Пушкино. Больницы возведут в Красногорске, Балашихе, Мытищах и Воскресенске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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