Почти 60 млн рублей выделили на субсидии для поддержки семейных ферм в Подмосковье

С 21 по 31 июля подмосковные производители могут подать заявки на получение субсидий для развития семейных фермерских хозяйств. Максимальный размер государственной поддержки составит 20 миллионов рублей.

Право на участие имеют хозяйства, где трудятся по меньшей мере два члена семьи главы фермы — гражданина России.

Общий объем финансирования программы в этом году составляет 59,9 миллиона рублей. Эти средства можно направить на покупку сельскохозяйственной техники, оборудования, приобретение животных (за исключением свиней), птицы и рыбопосадочного материала.

Среди основных требований к участникам значатся ведение деятельности в Подмосковье не менее года, отсутствие налоговых задолженностей и нарушений правил пожарной безопасности.

Подача заявок производится через систему «Электронный бюджет» на специализированном портале государственной поддержки, где также размещены все необходимые документы и требования.