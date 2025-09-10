Почти 60 контейнерных площадок модернизируют в Мытищах

Сейчас в округе установлено 2630 контейнерных площадок. Планируют модернизировать 47 объектов к концу 2025 года. На них организуют устройство отсеков для крупногабаритных отходов и нарастят каркасы под фактическую тару. Установят также новые контейнерные площадки и проведут монтаж отсеков под бункер.

Завершить строительно-монтажные работы на контейнерных площадках планируют до 1 октября 2025 года.

Особое внимание будет уделено удобному подходу к объектам, а также обеспечению безопасности — на контейнерных площадках устанавливаются камеры «Безопасного региона». Они уже подключены на 43 площадках, будут установлены еще 50. Чтобы предотвратить невывоз мусора, на 40 дворовых территориях установят знаки, запрещающие парковку на отдельных участках.