Почти 6 тысяч операций провели врачи из Балашихи с начала года

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха/Балашихинская больница

Балашихинская больница спасла жизнь почти шести тысячам людей за полгода работы. Из этого числа около 60% — оперативное вмешательство с экстренными показателями.

За полгода хирургическую помощь оказали в двух стационарах по восьми профилям: гинекологии, урологии, оториноларингологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, хирургии, детской хирургии. Всего было проведено около двух тысяч операций.

Большую часть составляет вмешательств по профилю «травматология и ортопедия»: более 900 — по оториноларингологии, 870 — по гинекологии. Медицинские услуги оказывались поп полису ОМС.

Напомним, в Красногорске строят главный детский медицинский центр Подмосковья. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие.

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