Почти 6 тысяч бездомных собак вакцинировали и стерилизовали в Подмосковье с января

В Московской области продолжается реализация программы по регулированию численности безнадзорных животных. С начала года 5905 собак отловили, стерилизовали, вакцинировали, а затем вернули в прежнюю среду.

Отличительная особенность таких животных — желтая бирка на ухе. Если жители Московской области видят собаку без метки, они могут обратиться в кол-центр.

Каждое отловленное животное проходит комплекс обязательных процедур в пунктах временного содержания: карантин, обработку от паразитов, вакцинацию, стерилизацию или кастрацию, а также чипирование.

Особое внимание уделяют оценке поведения — если собака не проявляет признаков агрессии, ее возвращают в прежнее место обитания. При обнаружении чипа специалисты проверяют данные владельца и сообщают ему о местоположении питомца.

Сообщить о бездомном животном можно по круглосуточному номеру горячей линии 8 (800) 550-65-22.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья напомнили, что узнать адрес ближайшей государственной ветеринарной клиники для регистрации и чипирования питомца можно по телефону 8 (495) 668-01-25, а также на сайте.