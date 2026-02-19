Почти 6 млрд рублей направят на поддержку АПК в Подмосковье в 2026 году

В этом году аграрии Подмосковья смогут получить 40 видов субсидий и грантов. На эти цели направили 5,9 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда — из федерального бюджета.

Как рассказал глава регионального Минсельхоза Сергей Двойных, 1,8 миллиарда рублей планируют направить на развитие животноводства, еще 1,2 миллиарда — на производство молока.

«В растениеводстве 648 миллионов рублей предусмотрены на развитие овощеводства и картофелеводства. Кроме того, 350 миллионов рублей выделим на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, а 306 миллионов рублей — на развитие малых форм хозяйствования», — сказал он.

В прошлом году господержка отрасли составила 5,2 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда были выделены из федерального бюджета. Их получили 226 компаний.

Узнать больше о грантах и субсидиях для аграриев можно на интерактивном портале «Мой АПК».