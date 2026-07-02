Почти 5,5 млн жителей Подмосковья записались к врачу онлайн с начала года

Жители Подмосковья могут узнать о работе системы здравоохранения и записаться к врачу онлайн через интернет-портал «Здоровье» . С начала года прием оформили почти 5,5 миллиона раз.

Как сообщили в региональном Минздраве, на портале можно записаться на прием, вызвать специалиста на дом, заказать справку, а также узнать результаты обследования.

«Портал „Здоровье“ позволяет обеспечить максимально удобное и оперативное взаимодействие пациентов с медицинскими учреждениями региона. Ресурс работает круглосуточно и доступен для пользователей в любое время», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

На портале есть несколько тематических разделов с полезной информацией, среди которых «Стань мамой в Подмосковье», «Детство», «Паллиативная помощь» и «Онкопортал».

Записаться к врачу также можно по номеру 122, приложение «Добродел Здоровье» или чат-бот в «Макс».