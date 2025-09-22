Почти 500 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Масштабная кампания по вакцинации жителей Подмосковья от гриппа продолжается. Прививку можно сделать не только в поликлиниках, но и в мобильных комплексах, которые выезжают в оживленные места.

По мнению врачей, вакцинация — это самый надежный способ защиты от гриппа, а также от осложнений заболевания.

«Сделайте прививку сейчас, ведь на выработку иммунитета нужно время. В Подмосковье вакцинировались от гриппа почти 500 тысяч человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой врач проведет осмотр пациента, чтобы удостовериться в отсутствии противопоказаний.

На прием к специалисту можно записаться через раздел «Здоровье» на портале государственных услуг, по телефону 122 или через бота в Telegram.

График выездов мобильных бригад доступен по ссылке.