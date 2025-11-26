Почти 500 тысяч справок заказали онлайн в Подмосковье с января

Жители Подмосковья могут получить медицинские справки онлайн. С начала года таким способом оформили почти 500 тысяч документов.

Онлайн можно получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и другие документы, рассказали в областном Минздраве.

«Мы внедрили такую услугу в сферу здравоохранения в 2021 году. С начала этого года в Подмосковье заказали почти 500 тысяч справок онлайн», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Сертификат о прививках, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции формируются автоматически и сразу доступны к скачиванию.

Госуслуга доступна в разделе регионального портала «Электронные мед. документы».

В ведомстве напомнили, что для получения справок для абитуриентов обязательно пройти профосмотр врачей.