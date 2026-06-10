Почти 500 подростков трудоустроили в школьные отряды в Люберцах

С 1 по 30 июня в образовательных учреждениях Люберец сформировали 27 школьных трудовых отрядов. В них временно трудоустроили 485 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

При организации трудовой занятости школьников обеспечивают безопасные условия труда, не оказывающие неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние здоровья подростков.

«Ребята заняты косметическим ремонтом школ, ремонтом школьной мебели, благоустройством территорий, обрезкой поросли деревьев и кустарников, озеленением — посадкой и поливом растений. Также подростки работают в школьных библиотеках и музеях, готовят кабинеты к проведению ремонтных работ», — отметила заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина.

Также в период летних каникул школьники с 16 лет имеют возможность официального заработка через платформу «Яндекс.Смена». Принцип работы прост: разовое выполнение задач от работодателей. Длительность смен регламентируется Трудовым кодексом, выплаты приходят в течение 72 часов после выполнения задания. Расписание школьник выбирает сам: можно брать одно задание в неделю или несколько за каникулы. Сумма заработка видна сразу при выборе.

Чтобы подключиться к платформе, необходимо скачать приложение, зарегистрироваться, оформить самозанятость, пройти фотоконтроль паспорта, добавить карту для выплат и выбрать задание. Для подростков до 18 лет оформить статус самозанятого можно только с согласия родителей или законных представителей.